ФНС не подтвердила блокировку счетов россиян для взыскания долгов по налогам

Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила, что не блокирует банковские счета граждан при неуплате налогов в срок. В службе пояснили, что приостанавливают операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга.

«Сумма денежных средств, которая превышает сумму долга, доступна плательщику… Процедура взыскания задолженности со счетов налогоплательщиков — физических лиц в банке инициируется в случае неуплаты налогов срок», — пояснили ТАСС в ФНС.

В ведомстве напомнили, как работает механизм внесудебного взыскания. Налогоплательщику направляют требование об уплате, в котором указан срок погашения задолженности. Если требование не исполняется, налоговый орган выносит решение о взыскании задолженности. В течение семи рабочих дней с даты отправки решения о взыскании физлицу дают еще одну возможность погасить долг либо заявить о несогласии с ним.

«Приостановка операций по счетам будет прекращена после погашения всей суммы просроченной задолженности», — добавили в ФНС.

Как писали «Ведомости», на этой неделе в соцсетях появилась информация о том, что налоговая служба получила право блокировать банковские счета граждан без судебного решения. ФНС с 1 ноября 2025 года может взыскивать задолженности с обычных граждан и самозанятых без суда. Речь идет о налоге на доходы физлиц, транспортном, имущественном, земельном налогах, а также о налоге на профессиональный доход (НПД).