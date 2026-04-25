Прочь от мечты. Что бывает, если не сдать ЕГЭ

Каждое лето барьер ЕГЭ не получается преодолеть всего нескольким процентам выпускников одиннадцатых классов. Многие семьи до этого думают: их-то дети точно в эту статистику не попадут. И ошибаются… Что тогда? Как складывается жизнь у молодых людей, проваливших экзамены?
Кто-то расскажет вам массу историй, как неудача стала чуть ли не пропуском в список Forbes и в дивный новый мир, где человек нашёл себя. Но в реальности это крайне редкие случаи. А какие можно назвать типичными? Пересдавать ЕГЭ можно хоть каждый год и сколько угодно раз, но многие ли возвращаются к этому вопросу? Разбирался nn.aif.ru.
Отца разочаровал.
Иван из Нижнего Новгорода не особо хотел идти в десятый — настояли родители. Более того, решили перевести сына в кадетский класс с жёсткой дисциплиной, сразу наняли репетиторов по математике и русскому языку — впереди же ЕГЭ! В старшей школе Иван учился средне, к репетиторам исправно ходил, но в какой вуз хотел бы поступить, так и не решил. Принцип был такой — «Куда пройду».
Из предметов по выбору Иван остановился в том числе на обществознании. В итоге русский язык и математику парень сдал, пусть и не на самые высокие баллы, а вот обществознание завалил вчистую: при подготовке делал упор на обязательные предметы.
С аттестатом об окончании девяти классов Иван решил пойти в физкультурное училище: спортом увлекался, были планы стать фитнес-тренером. Однако сначала решил параллельно поработать курьером в доставке еды, потом сел за баранку такси, стало не до учёбы. Из училища пришлось уйти.
«Я сейчас хорошо зарабатываю, — пытается сохранить оптимизм Иван. — Могу позволить себе интересные путешествия. Недавно видел друга-одноклассника — он поступил в военное училище, как и хотел. Но у него цель такая была, а у меня не было. Учиться дальше вряд ли уже пойду — навыки утеряны ещё в школе». Пересдавать ЕГЭ не собирается, хотя делать это можно хоть каждый год и сколько угодно раз, добиваясь желаемого результата.
Иван, которому теперь 21 год, понимает: семью он разочаровал. «Отец ругается — ему хотелось, чтобы высшее образование у меня всё же было. Он сам всю жизнь за рулём, мне хотел другой судьбы».
Ясно, что всю жизнь парень таксистом работать не будет — говорит, что уже сейчас порой сильно устаёт от сложного графика и не самых простых клиентов, но пока иного профессионального будущего не видит.
Олимпийские медали — только во сне.
Всего из-за одной ошибки в жизни рязанцу Сергею пришлось отказаться от своей заветной мечты. Парень в школе серьёзно увлекался фехтованием, мечтал о большой спортивной карьере. И всё складывалось удачно: Сергей выигрывал одни соревнования за другими… И вот 11-й класс. Тренер сказал, что надо поступать на спортивный факультет местного вуза, чтобы и дальше спокойно заниматься фехтованием, параллельно получая образование.
Сергей решил так и сделать, но… Он сам не понял, как такое могло случиться: не сдал ЕГЭ по биологии! Парень честно готовился. Даже представить себе не мог, что будут проблемы. Увы, аттестата об окончании 11 классов он не получил.
Учителя поддержали, объяснили, как потом можно будет пересдать. Но посоветовали пока пойти учиться в колледж — основное общее образование после девяти классов всё же есть. Сергей закончил колледж, смог даже получить востребованную профессию. Но это уже другая жизнь — не такой он мечтал. Да, с фехтованием он не завязал, но тренировки пропускал всё чаще и чаще. Учёба, работа, а потом и семья…
Олимпийские медали Сергей теперь получает только во сне. А ведь всего один раз у него вышла неудача…
«Учёба не для меня?».
Светлана из Ярославля стремилась после школы поступить в вуз в другом городе. Всё было брошено к ногам единственной цели — уехать, начать новую жизнь. За учебники засела ещё за год до ЕГЭ, но постоянная тревога мешала сосредоточиться. Это и стало для Светланы роковым фактором.
«Не знаю даже, как адекватно вспомнить то время… Сдавала ЕГЭ я ещё в 2018 году, надеялась на лучшее. Но очень волновалась, голова была пустой на экзаменах, — говорит Светлана. — И результат оказался плачевным: по сумме трёх предметов — 102 балла. Профильная математика не далась совсем. А баллов было, конечно же, недостаточно, чтобы пройти на бюджет».
Но мечта осталась, и Светлана решила попытать счастья через два года. Все эти два года деньги на репетиторов были очень нужны. Девушка пошла в аниматоры, стала работать на детских праздниках. Весёлый коллектив, жизнь в движении — закрутилась…
Вечерами всё же подтягивала математику, пыталась заново зубрить обществознание. Но и вторая попытка сдать экзамены была неудачной. С планами уехать пришлось проститься. «Жизнь — как сплошной экзамен, больше так не хочу. А работа мне понравилась, сдружилась с новыми людьми. Может быть, однажды задумаюсь над тем, чтобы заняться учёбой. Но, может быть, это просто не для меня?».
Взял и сдал.
В 2023 году во Владимирской области чуть более 5% учащихся 11 классов не набрали минимального количества баллов при сдаче единого госэкзамена. Михаил из Владимира оказался одним из них. Казалось бы, последние три-четыре года ходил в «середнячках», к экзаменам готовился, но в час «икс», скорее всего, переволновался. Итог — всего 18 баллов по русскому языку.
Хотя родители не ругали сына, говорили, что всегда есть второй шанс, нервы у юноши сдали, и в июле на пересдачу он не попал — сильно простудился.
На семейном совете решили: ничего страшного не случится, если Михаил подождёт год и сдаст ЕГЭ заново. И это парню пошло на пользу. Он окончательно определился, что хочет поступать в юридический, познакомился с первокурсниками вуза, много с ними общался. И, конечно, немало времени провёл за учебниками.
В 2024-м Михаил переслал русский язык на 98 баллов и поступил в вуз, о котором мечтал. Год, видимо, был очень продуктивным: потом юноша с лёгкостью сдал две первые сессии и получил стипендию.
Второй курс, конечно, даётся не так легко, но парень рад, что стал студентом: он на своём месте!
Второй спасительный круг.
Заместитель директора, учитель истории и обществознания частной школы им. М. В. Ломоносова Дарья Клочкова (Нижний Новгород):
«На мой взгляд, любое незавершённое действие подсознательно “висит” на нас бесконечно. Ты решился и пошёл в старшую школу, проучился там два года, вышел на финишную прямую и не сдал ЕГЭ — по худшему сценарию, по мнению общества.
Человек остаётся с этим грузом ответственности. И здесь важно зайти на второй круг и пересдать ЕГЭ. Тогда ты этот груз снимаешь действием.
Важно не выпасть из экзаменационного процесса, не сказать: «Не сдал — и ладно!» Чем дальше, тем быстрее теряется сам навык готовиться к экзаменам и сдавать их. Но остаются мысли: «Что было бы, если бы я ЕГЭ сдал?».
Почему дети в принципе не сдают ЕГЭ? Я считаю, что здесь дело в информационной перегретости в обществе. Я ученикам всегда без паники говорю: «Экзамен — это ваша первая работа. Вы приходите, выжимаете из себя максимум, получаете даже некоторое удовольствие. А дальше — целая интересная жизнь».
Более того, чем ближе ЕГЭ, тем больше истерии у родителей: «Вдруг не сдаст?!» Это давит на детей, те перегорают уже на финишной прямой. По своему опыту могу сказать: как правило, когда дети в середине года пишут пробный ЕГЭ, у большинства из них оценки мало чем отличаются от ЕГЭ финального. Уже тогда всё понятно, кто сдаст, а кто нет, хоть сто репетиторов ты найми!
Не надо забывать, что есть ребята, которые настолько выгорают эмоционально, сдавая ЕГЭ, что в дальнейшем не могут учиться в вузе. Они устали, а лета, чтобы отдохнуть, не хватает. Как правило, родители после окончания школы ослабляют надзор, и тут ребёнок учиться перестаёт.
Всегда говорю родителям и учителям: будьте рядом с ребёнком и поддерживайте его".