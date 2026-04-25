Попович: Сербия хочет экспортировать вина в Россию без пошлин

Сербский министр Попович заявил, что сейчас очень хороший момент для начала экспорта в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Сербия обсуждают возможность поставок сербских вин на российский рынок, заявил в интервью «Вестям» министр сербского правительства Ненад Попович. По его словам, недавно Сербскую республику посетила крупная делегация агропромышленного комплекса из России, где как раз и разговаривали об экспорте вин.

Сербский министр отметил, что сейчас очень хороший момент для таких поставок. Он пояснил, что Сербия — единственная европейская страна, которая торгует с Россией без таможенных пошлин: весь экспорт в РФ и импорт из России идет без дополнительных сборов. Ненад Попович признал, что подобные коммерческие договоренности имеют высокий потенциал для сербских промышленников в будущем.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия и Сербия подписали программу экономического сотрудничества до 2031 года. Российскую делегацию возглавлял министр экономического развития Максим Решетников. Программа охватывает как традиционные отрасли — энергетику, транспорт, сельское хозяйство, так и новые направления: космос, электронное правительство и низкоуглеродное развитие.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше