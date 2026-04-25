Попович: Сербия хочет экспортировать вина в Россию без пошлин

Россия и Сербия обсуждают возможность поставок сербских вин на российский рынок, заявил в интервью «Вестям» министр сербского правительства Ненад Попович. По его словам, недавно Сербскую республику посетила крупная делегация агропромышленного комплекса из России, где как раз и разговаривали об экспорте вин.
Сербский министр отметил, что сейчас очень хороший момент для таких поставок. Он пояснил, что Сербия — единственная европейская страна, которая торгует с Россией без таможенных пошлин: весь экспорт в РФ и импорт из России идет без дополнительных сборов. Ненад Попович признал, что подобные коммерческие договоренности имеют высокий потенциал для сербских промышленников в будущем.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия и Сербия подписали программу экономического сотрудничества до 2031 года. Российскую делегацию возглавлял министр экономического развития Максим Решетников. Программа охватывает как традиционные отрасли — энергетику, транспорт, сельское хозяйство, так и новые направления: космос, электронное правительство и низкоуглеродное развитие.