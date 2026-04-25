Сельхозсезон стартовал в Нижегородской области

Весенне-полевые работы стартовали в Нижегородской области. Аграрии приступили к подкормке и боронованию озимых культур и многолетних трав. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.
«Осенью было посеяно 238 тысяч гектаров озимых культур. Мониторинг показал в основном хорошее и удовлетворительное состояние посевов. Погода в этом году внесла коррективы в график работ, старт весенне‑полевых работ немного сдвинулся. Тем не менее в 27 районах уже приступили к подкормке минеральными удобрениями и боронованию посевов. На сегодняшний день подкормлено 13,5 процента озимых — это 32 тысячи гектаров. Для оперативного решения возникающих вопросов создан региональный штаб», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
К боронованию и подкормке озимых культур приступили практически во всех округах центральной зоны, в половине округов южной зоны области и в трех округах северной. Лидирует на сегодняшний день Павловский округ, где подкормлено 3,4 тыс. га.
К боронованию и подкормке многолетних трав приступили в 21 муниципалитете, лидируют Богородский и Дальнеконстантиновский район. К боронованию зяби приступили в 15 округах.
«К предстоящей посевной в хозяйствах региона практически все готово. На территории региона в полном объеме имеется запас семян яровых зерновых и зернобобовых культур, однолетних трав. Продолжается закупка семенного материала в элитопроизводящих хозяйствах Нижегородской области, поставка семян из других регионов, а также продолжается приобретение минеральных удобрений. На сегодняшний день средняя готовность техники — 95 процентов», — добавил Николай Денисов.
В региональном Минсельхозе отметили, что посевная площадь под урожай 2026 года в хозяйствах всех категорий составит 1 млн 43 тыс. га земли. Зерновые и зернобобовые культуры займут 57% от общей площади или 597 тыс. га. В весенне-полевых работах 2026 года будут задействованы 6,1 тыс. тракторов, 1,9 тыс. плугов, 1,8 тыс. культиваторов и комбинированных агрегатов, 1,8 тыс. сеялок и другая техника.