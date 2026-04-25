Сельхозсезон стартовал в Нижегородской области

«Осенью было посеяно 238 тысяч гектаров озимых культур. Мониторинг показал в основном хорошее и удовлетворительное состояние посевов. Погода в этом году внесла коррективы в график работ, старт весенне‑полевых работ немного сдвинулся. Тем не менее в 27 районах уже приступили к подкормке минеральными удобрениями и боронованию посевов. На сегодняшний день подкормлено 13,5 процента озимых — это 32 тысячи гектаров. Для оперативного решения возникающих вопросов создан региональный штаб», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.