Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев ответил на идею Эстонии о пошлинах для России ради помощи Киеву

В ответ на введение таких пошлин можно внедрить новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, в том числе на удобрения, за счет которых уже финансировать российский ВПК, считает Медведев.

Источник: РБК

Москва должна дать симметричный ответ на возможное введение пошлин для российских товаров для финансирования восстановления Украины. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в «Максе».

«Премьер мировой супердержавы Эстонии предложил обложить товары из России пошлинами, за счет которых дополнительно финансировать “восстановление” какой-то там Украины. В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК», — написал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что полученные средства Россия направит на обеспечение нужд военной операции. «Пусть у них там дорожают продукты питания, а у нас будет больше ракет, дронов, тяжелых управляемых планирующих бомб для СВО», — заключил он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михаил заявил, что Европа должна финансировать восстановление Украины за счет налогообложения российского импорта. Эту идею, по его словам, уже обсуждают в ЕС.

«Нам необходимо ввести пошлины на товары из России, чтобы компенсировать ущерб. Об этом говорили в разных кругах и на разных встречах, что различные виды пошлин на российские товары могли бы финансировать восстановление Украины», — сказал он.

По словам Михаила, даже €210 млрд замороженных российских активов не покроют расходы на восстановление Украины, которое оценивается в €500 млрд за десять лет.

Politico, в свою очередь, отмечало, что Европа ввела санкции против России, но пошлины на разрешенные товары не повысила. Инициатива Эстонии и еще шести стран по введению пошлин на сталь и удобрения застопорилась и не вошла в 20-й пакет санкций ЕС.

До этого газета писала, что семь государств — членов сообщества призвали Еврокомиссию ввести пошлины на товары из России, экспортная выручка которых составила €5,4 млрд в 2024 году. С инициативой, по ее данным, выступила не только Эстония: ее поддержали Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша и Швеция.

Россия считает санкции западных стран незаконными. В Кремле говорили об «определенном иммунитете» российской экономики к ограничениям.

