Медведев ответил на идею Эстонии о пошлинах для России ради помощи Киеву

Москва должна дать симметричный ответ на возможное введение пошлин для российских товаров для финансирования восстановления Украины. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в «Максе».
«Премьер мировой супердержавы Эстонии предложил обложить товары из России пошлинами, за счет которых дополнительно финансировать “восстановление” какой-то там Украины. В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК», — написал Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что полученные средства Россия направит на обеспечение нужд военной операции. «Пусть у них там дорожают продукты питания, а у нас будет больше ракет, дронов, тяжелых управляемых планирующих бомб для СВО», — заключил он.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михаил заявил, что Европа должна финансировать восстановление Украины за счет налогообложения российского импорта. Эту идею, по его словам, уже обсуждают в ЕС.
«Нам необходимо ввести пошлины на товары из России, чтобы компенсировать ущерб. Об этом говорили в разных кругах и на разных встречах, что различные виды пошлин на российские товары могли бы финансировать восстановление Украины», — сказал он.
По словам Михаила, даже €210 млрд замороженных российских активов не покроют расходы на восстановление Украины, которое оценивается в €500 млрд за десять лет.
Politico, в свою очередь, отмечало, что Европа ввела санкции против России, но пошлины на разрешенные товары не повысила. Инициатива Эстонии и еще шести стран по введению пошлин на сталь и удобрения застопорилась и не вошла в 20-й пакет санкций ЕС.
До этого газета писала, что семь государств — членов сообщества призвали Еврокомиссию ввести пошлины на товары из России, экспортная выручка которых составила €5,4 млрд в 2024 году. С инициативой, по ее данным, выступила не только Эстония: ее поддержали Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша и Швеция.
Россия считает санкции западных стран незаконными. В Кремле говорили об «определенном иммунитете» российской экономики к ограничениям.