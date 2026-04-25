Больше шести тысяч омских сирот не получили положенное жилье

В 2025 году квартиры получили 130 человек, что явно меньше, чем в позапрошлом.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области 7 569 детей-сирот и уже взрослых выпускников детдомов, которые стоят в очереди на жилье и пока его не получили. Таковы данные на 1 января 2026, они озвучены в докладе регионального уполномоченного по правам человека Ирины Касьяновой.

Из этого числа у 6137 человек право на квартиру уже есть, но жилье они не получили.

В докладе также отмечено, что в 2025 году сиротам выдали 130 квартир. Это в два раза меньше, чем в 2024-м. В Омске для сирот купили лишь 17 квартир, остальное те получили в районах области.

«Министерство строительства и архитектуры Омской области, подведя итоги 2025 года, сообщило о предоставлении 130 жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что в два раза меньше, чем в 2024 году (267)», — говорится в документе.