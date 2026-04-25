Пятизвёздочный отель на 265 номеров достоили на Гребном канале

Отель уровня «пять звёзд» на 265 номеров достроили на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Как сообщил глава региона Глеб Никитин, это первый этап большого проекта экопарка на Гребном. Комплекс позиционируется как всесезонное пространство для сторонников здорового образа жизни, там будет действовать целый термальный комплекс с бассейнами под открытым небом.
Кроме того, на территории отеля работает полный мораторий на алкоголь, уточнил губернатор.
Этот проект получил льготное кредитование по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Кроме того, соглашение о защите капиталовложения в отношении этого комплекса предусматривает полную «заморозку» всех значимых условий для бизнеса — речь идёт о налоговых и регуляторных правилах — на весь срок действия соглашения.
