Экономист рассказала, сможет л безнал вытеснить живые деньги

— Меня довольно часто спрашивают, уйдут ли у нас «живые» деньги? Чисто гипотетически, в какой-то далекой перспективе, мы, скорее всего, окончательно перейдем на безналичные расчеты. Но случится это однозначно не сегодня и не завтра. К слову, в России финтех развит намного сильнее, чем, скажем, в европейских странах, и безналичными расчетами наши граждане пользуются активнее, чем за рубежом, — отмечает председатель общественного совета комитета финансов Волгоградской области. — Тем не менее, некоторые люди предпочитают именно наличные. К примеру, многие пенсионеры, получая пенсионные выплаты на карты, сразу же все обналичивают — таков их менталитет. Пожилым горожанам не просто удобнее, но даже приятнее подержать в руках бумажную, «живую», купюру. Так что могу сказать однозначно — в ближайшее время от реальных денег мы однозначно не откажемся.