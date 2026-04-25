Минтруда сказало, что с 1 мая в Беларуси субсидии на организацию своего дела вырастут до 10 192 рублей

Министерства труда и социальной защиты Беларуси сообщает, что с 1 мая 2026 года вырастут субсидии от государства на организацию своего дела.
Размер субсидии в городе составит 11 бюджетов прожиточного минимума — 5 605,82 рубля. Ее размер в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах будет 15 БПМ — 7 644,30 рублей. А при организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок? субсидия составит 20 БПМ — 10 192,40 рублей.
Отмечается, что должны быть соблюдены условия предоставления субсидий. Это значит, что нужно быть зарегистрированным как безработный в Службе занятости, быть старше 18 лет, а еще написать заявление в службу занятости и предоставить бизнес-план (специалисты могут помочь в его составлении).
