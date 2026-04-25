Корзину самых подорожавших продуктов собрали в волгоградском Банке России

В то же время ряд продуктов заметно подешевел. Безоговорочным лидером по падению цены стали яйца — за год они подешевели на 17,11%. Стоимость сахара уменьшилась на 8,38%, а макароны подешевели на 8,45%. Также дешевле, чем в прошлом году, обходились покупателям овощи — снижение цен на плодоовощную продукцию составило 6,53%.А вот цены в сфере общественного питания за год выросли заметно — на 14,6%. В волгоградском отделении Банка России ранее отмечали, что это произошло из-за увеличения расходов заведений общепита за закупку продуктов питания и оплату труда. Также выросла налоговая нагрузка. Все это было учтено в стоимости блюд. В числе других причин — закрытие в областном центре ряда ресторанов и кафе, что привело к сокращению предложения на этом рынке. Что касается непродовольственных товаров, то в данном сегменте за год больше всего подорожали инструменты и оборудование — на 10,94%. Далее по темпам роста цен следуют медицинские товары — 10,19%. А печатные изделия стали стоить больше на 5,32%.Одновременно электротовары подешевели за год на 7,53%, компьютеры — на 6,05%, а средства связи — на 5,51%. На эту тенденцию повлияло укрепление рубля, отметили эксперты. А вот в сфере услуг удешевления за год не произошло ни по одной позиции. Наоборот, стоимость услуг за год заметно выросла. Первое место по подорожанию заняли экскурсионные услуги — за год они прибавили в стоимости 14,23%. На втором месте оказались медуслуги — рост 13,56%, далее следует санаторно-оздоровительная сфера — 13,26%. На 13,07% подорожали транспортные услуги, а за ЖКХ потребители стали платить больше на 12,5%.