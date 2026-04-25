Газпром: Ряд стран ЕС в середине весны продолжают отбирать газ из своих ПХГ

Некоторые европейские страны в середине весны не прекратили отбор газа из своих подземных хранилищ (ПХГ). Об этом сообщила компания «Газпром».
«Несмотря на конец апреля, некоторые европейские страны отбирают газ из подземных хранилищ», — говорится в сообщении.
По данным компании со ссылкой на Gas Infrastructure Europe, в начале третьей декады апреля этого года нетто-отбор газа ведут Польша, Бельгия и Болгария.
Как писал сайт KP.RU, по данным агентства Bloomberg, Европа начинает вводить запрет на импорт российского СПГ в непростое время, что может вызвать рост цен на газ. Издание отметило, что ЕС зависит от России примерно на 12% своих потребностей в газе, одна из его частей поступает по трубопроводам. Запрет на спотовом рынке может сократить поставки российского СПГ примерно на 2,8−3,5 млн тонн в год.