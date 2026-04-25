Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Внуково ввели временные ограничения

Московский аэропорт Внуково временно не отправляет и не принимает самолеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. В агентстве отметили, что ограничения вводятся для безопасности полетов.

Кроме того, временно не работают авиагавани в Нижнем Новгороде (Чкалов), Череповце, Ярославле (Туноша), Калуге (Грабцево), Тамбове (Донское).

Ограничения в работе аэропортов вводят при беспилотной опасности. По последним данным Минобороны России, с 14:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили 22 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областями и Крымом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше