Нацбанк сохранил курс евро и курс доллара на 26 апреля после рабочей субботы

Национальным банком определены курсы валют на 26 апреля, воскресенье. Так, курс евро, курс доллара и курс российского рубля не поменялись после рабочей субботы.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 26 апреля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8186 белорусского рубля, 1 евро — 3,2937 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7556 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на субботу, 25 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в воскресенье, 26 апреля.
