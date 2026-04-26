Работающим россиянам пересчитают пенсии: когда это произойдет

Депутат Говырин: работающим пенсионерам в 2027 году положен перерасчёт пенсий.

Источник: Комсомольская правда

С 1 августа 2027 года работающим пенсионерам беззаявительно пересчитают пенсии по страховым взносам. Об этом сообщил РИА Новости депутат Алексей Говырин.

«После возобновления индексации с 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий, а сверх этого ежегодно с 1 августа проводится беззаявительный перерасчет по страховым взносам, которые за пенсионера перечислял работодатель», — пояснил парламентарий.

Как уточнил депутат, «августовский перерасчет» не может превышать трех пенсионных коэффициентов.

Депутат добавил, что в апреле говорили о двух индексациях пенсий в 2027 году, но юридически это касается только страховых пенсий.

Ранее KP.RU напомнил, что автоматический перерасчет пенсии после увольнения будет сделан для тех работающих пенсионеров, чей стаж пришелся на замороженные годы (2016−2024).