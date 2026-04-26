В Level.Travel назвали самый дешевый тур на майские праздники

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Самый дешевый тур на майские праздники 2026 года продан за 14 тыс. рублей в Адлер, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса бронирования Level.Travel.
«Самые бюджетные туры на майские праздники начинаются от 14 тыс. рублей. За такую сумму можно отдохнуть в отеле в Адлере. Тур предполагает перелет из Москвы и проживание у моря в течение двух дней», — рассказали в компании, уточнив, что в поездку отправится один турист.
Среди путевок за рубеж самой дешевой оказалась поездка в Абхазию за 20 тыс. рублей для одного человека на шесть ночей с проживанием отеле эконом-класса. Турпоездка в Турцию с минимальным чеком обошлась в 46 тыс. рублей. Житель Москвы проведет три ночи в трехзвездочном отеле в турецкой Алании — он находится на первой линии и предлагает гостям сервис формата «все включено». Также в топе самых бюджетных путевка в Белоруссию за 26 тыс. рублей на одного туриста.
Самым дешевым туром на майские праздники, проданным на Travelata, стал тур из Самары в Абхазию за 31,6 тыс. рублей, сообщил ТАСС директор по маркетингу компании Олег Козырев. «Один турист проведет восемь ночей с питанием “полный пансион” в доме отдыха в Гаграх. Тур обошелся в 31,6 тыс. рублей. В 2025 году самым бюджетным был тур из Москвы в Санкт-Петербург. Тогда один человек останавливался в гостинице без звезд на пять ночей. Стоимость поездки составила 21,9 тыс. рублей», — уточнил эксперт.