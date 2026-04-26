Эксперт Нечаева: рынок недвижимости ждет фаза концентрации игроков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Рынок недвижимости в РФ в течение ближайших двух-трех лет ожидает фаза концентрации игроков. Таким мнением поделилась с ТАСС руководитель отраслевого агентства «Движение.ру» Екатерина Нечаева.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что объем запуска новых строительных проектов в первом квартале 2026 года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По его словам, общий портфель возводимого жилья сегодня составляет более 118 млн кв. метров, что также превышает прошлогодний показатель.
«Игроки, что не накопили достаточного финансового резерва, будут уходить с рынка или поглощаться более крупными компаниями. Одним из важных факторов выживания станет не только экономический масштаб компаний, но и наличие стандартизированного продукта. Унификация позволяет фирмам экономить до трети стоимости проектирования, а значит, дает устойчивость и высвобождает дефицитные ресурсы. Также большую роль сыграют накопленный объем проблемных объектов и качество контроля себестоимости проектов», — сказала она, уточнив, что изменения будут происходить в течение ближайших 2−3 лет.
Нечаева добавила, что текущий рост объема запуска новых проектов в РФ связан с длинным инвестиционным циклом всей отрасли. «Кроме того, у девелоперов, возможно, есть ощущение, что сейчас им нужно “застолбить” площадки, пока они могут», — отметила она. По словам эксперта, сегодня компании склонны создавать оптимизированные лоты в эконом- и комфорт-сегменте, которые будут не так ликвидны, как более качественное жилье в перспективе. При такой сохранении тенденции, на рынке может возникнуть дефицит качественного предложения, а множество запущенных сегодня объектов рискует «зависнуть».
Нечаева добавила, что «зависшие» проекты не грозят появлением большого количества обманутых дольщиков или банкротством компаний. «Сегодня мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда девелопер даже в убыток себе заканчивает текущие проекты и уходит с рынка», — отметила она. По словам эксперта, также более частными станут случаи, при которых застройщик, не способный ввести дом в эксплуатацию из-за дороговизны процедуры, будет передавать проект другой компании.