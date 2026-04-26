Госдолг Свердловской области увеличился впервые за полтора года

Госдолг Свердловской области увеличился на 500 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

В начале марта он составлял 76,8 миллиардов, а в апреле задолженность повысилась до 77,3 миллиардов. Информацию об этом можно найти на сайте Министерства финансов РФ.

— Задолженность по Бюджетным кредитам — 65,8 миллиардов рублей, по ценным бумагам — 11,5 миллиардов, — сказано на сайте.

По этим показателям в марте Свердловская область должна была 65,3 млрд и 11,5 млрд рублей. Отметим, что в сентябре 2024 года госдолг Среднего Урала достиг отметки в 104,7 миллиардов рублей. С этого времени, в течение полутора лет, он снижался.