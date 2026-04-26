За 2025 год в Иртыш выпустили 17,7 тысячи подрощенной молоди стерляди

В Омской области активно развивается товарное рыбоводство: в озера регулярно выпускаются рыбные личинки. Основное внимание уделяется пеляди и её гибридам, так как они устойчивы к болезням и быстро растут.
Эти гибриды — новаторское решение, ведь они выживают даже в условиях, губительных для других видов рыбы, как omsk.aif.ru отмечают специалисты.
Ключевой частью стратегии является восстановление численности ценных видов рыб. Так, в 2025 году в Иртыш было выпущено 17,7 тысячи подрощенной молоди стерляди — это обязательное условие для пользователей рыболовных участков.
Для компенсации ущерба, наносимого хозяйственной деятельностью, предприятия самостоятельно выпускают мальков сибирского осетра в Иртыш. Восстановление биоресурсов считается приоритетом наряду с развитием промышленного рыболовства, подчеркнули в Минприроды.