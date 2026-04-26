Получить кредит станет еще сложнее: что изменилось для заемщиков с апреля

Банки отклоняют более 80% заявок на кредиты. Об этом рассказала экономист, основатель финансовой экосистемы «Флагман» Эльвира Глухова агентству «Прайм». По ее словам, с 1 апреля вступили в силу новые правила, которые еще больше ужесточат требования к заемщикам.
Экономист объяснила, что теперь банки не могут учитывать любые поступления как доход. Если на карту поступают деньги от подработок, проценты по вкладам или переводы от родственников, их придется подтверждать отдельными документами. Кроме того, банки больше не смогут завышать оценку дохода на основе анализа трат.
Как уточнила Глухова, в настоящий момент еще действует упрощенный подход, когда заемщик указывает в анкете сумму дохода без подтверждения, а банк сверяет ее со среднедушевым доходом по региону от Росстата. Однако с 1 июля такой подход отменят полностью. Индивидуальным предпринимателям придется подтверждать доход только налоговыми декларациями, заключила эксперт.
