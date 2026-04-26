В Приморье одобрили повышение лимитов дальневосточной ипотеки

Региональные власти Приморья выступили в поддержку инициативы об увеличении максимальной суммы займа по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека». Необходимость повышения лимитов продиктована стремительным удорожанием недвижимости и падением популярности льготного кредитования. По итогам первого квартала 2026 года число сделок с использованием господдержки сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В краевом министерстве архитектуры и градостроительной политики привели статистику: за январь-март 2026-го зарегистрировано 574 договора долевого участия с привлечением льготной ипотеки против 702 годом ранее. Зампредседателя краевого правительства Ольга Иванникова связывает тенденцию с ростом цен. За пять лет стоимость квадратного метра в новостройках выросла со 130 до 200 тысяч рублей. В результате средняя квартира площадью 40 квадратных метров подорожала с 5,2 до 8 миллионов рублей — и текущие лимиты перестали покрывать полную стоимость типового жилья.
На сегодняшний день по дальневосточной ипотеке можно получить максимум 6 миллионов рублей, а при покупке недвижимости площадью свыше 60 квадратных метров — до 9 миллионов. В краевом правительстве уверены, что повышение потолка кредитования позволит поддержать спрос и дальнейшее развитие строительной отрасли. Кроме того, обсуждается возможность дифференцированного подхода к лимитам в зависимости от отдельных регионов — по аналогии с «семейной ипотекой», где максимальные суммы привязаны к уровню цен на жильё.
В Минвостокразвития уже готовят предложения по увеличению лимита. Как сообщил глава ведомства Алексей Чекунков, сейчас предметно обсуждается вопрос повышения максимальной суммы примерно на 20%.