В Приморье одобрили повышение лимитов дальневосточной ипотеки

На сегодняшний день по дальневосточной ипотеке можно получить максимум 6 миллионов рублей, а при покупке недвижимости площадью свыше 60 квадратных метров — до 9 миллионов. В краевом правительстве уверены, что повышение потолка кредитования позволит поддержать спрос и дальнейшее развитие строительной отрасли. Кроме того, обсуждается возможность дифференцированного подхода к лимитам в зависимости от отдельных регионов — по аналогии с «семейной ипотекой», где максимальные суммы привязаны к уровню цен на жильё.