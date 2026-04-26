В Самарской области резко вырос спрос на китайские авто с пробегом

За первый квартал 2026 года в Самарской области заметно оживился рынок китайских автомобилей с пробегом у официальных дилеров. По данным аналитиков Авито Авто, спрос на такие машины вырос сразу на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Китайские бренды все увереннее чувствуют себя на вторичном рынке. Если три года назад они встречались вдвое реже, то сейчас занимают 6% от общего числа предложений по России. В продажах у дилеров их доля и вовсе достигает 13,3% — это на 4 процентных пункта больше, чем в 2024 году.
Лидером по популярности среди марок стала Geely, а в пятерку самых востребованных вошли также HAVAL, Chery, LIFAN и Great Wall. Абсолютный хит продаж — HAVAL Jolion со средней ценой 1,9 млн рублей. Не отстают и другие модели: покупатели активно присматриваются к LIFAN X60 за 443 тысячи рублей, дорогому Geely Monjaro за 3,7 млн рублей, а также к HAVAL F7 (2 млн рублей), Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Coolray (обе модели — по 1,9 млн рублей), OMODA C5 (1,9 млн рублей) и доступному Chery Tiggo 4 за 1,3 млн рублей.
Средняя стоимость китайского автомобиля у дилеров Самарской области в первом квартале 2026 года составила 2,1 млн рублей. При этом на отдельные модели цены заметно снижаются. Сильнее всего подешевел LIFAN X60 — сразу на 19%, до 443 тысяч рублей. Также ощутимо упали в цене EXEED VX (-15%, до 2,9 млн рублей), Tank 500 (-12%, до 4,7 млн рублей), EXEED LX (-8%, до 1,9 млн рублей) и Tank 300 (-8%, до 3,5 млн рублей).
Эксперты считают, что рост популярности китайских авто связан сразу с несколькими факторами. Во первых, бренды заметно расширили модельный ряд. Во вторых, качество сборки стало ощутимо лучше. В третьих, цены на вторичном рынке выглядят все более привлекательно — в том числе благодаря снижению стоимости отдельных моделей. И наконец, покупатели все больше доверяют китайским маркам: машины уже не воспринимаются как экзотика, а уверенно занимают свою нишу и становятся привычным выбором для жителей Самарской области.