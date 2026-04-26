Спрос будет: Лукашенко поручил делать ставку на выращивание мясных пород КРС

Сегодня проходит третий день большой рабочей командировки главы государства по Гомельской области. В воскресенье президент посещает ОАО «Агро-Лясковичи», где проверит выполнение данных им ранее поручений по строительству сельскохозяйственных объектов.
Посещая молочно-товарный комплекс предприятия, Лукашенко поставил задачу интенсивнее развивать животноводство, в частности, сделать ставку на выращивание мясных пород КРС — герефордскую породу коров. Она неприхотлива в уходе, но имеет высокую производительность.
«Надо активнее это развивать. Спрос будет», — убежден президент.
Он также обратил внимание, что в мире растет спрос и на продовольствие, и на удобрения, а вместе с этим повышаются и цены.
«Наше время, по-моему, приходит. Не зря вкладывали в сельское хозяйство», — цитирует президента Белта.