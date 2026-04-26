Белстат назвал сумму денег, собранную на республиканском субботнике в Беларуси

Белстат сказал, что на республиканском субботнике в Беларуси собрали 20 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Белстат назвал сумму денег, собранную на республиканском субботнике в Беларуси 18 апреля 2026 года. Подробности приводит Национальный статистический комитет.

В республиканском субботнике приняли участие 2 302,3 тысячи человек. Сумма начисленных для перечисления денежных средств составила 20 084 тысячи рублей. Это на 8,3% больше, чем в апреле 2025 года. Также это на 2,1% больше в сравнении с октябрем 2025 года.

Ранее власти сказали на что пойдут деньги, собранные на республиканском субботнике.

Тем временем бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси до 509,62 рубля с 1 мая.

Также мы собрали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.