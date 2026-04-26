Это ужас: Лукашенко рассказал о падеже скота в Рогачевском районе

Глава государства в воскресенье посещает ОАО «Агро-Лясковичи». В центре внимания президента — вопросы сельского хозяйства, в частности, животноводства, а также выполнение его поручений по строительству сельскохозяйственных объектов: модернизация молочно-товарного комплекса, возведение двух коровников и молочно-доильного блока.
Во время посещения Гомельской области, президент напомнил о случае в Рогачевском районе. Он указал на этот факт председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко и показал фотографии, сделанные Комитетом госконтроля.
«Это называется ужас. Я понимаю, что в отдельных местах, понимаю, что они концентрируют негатив (материалы проверки — Sputnik). Но это больше, чем уголовное дело», — заявил президент в субботу, при посещении Мозырского района.
Сегодня глава государства вновь поднял тему сохранности крупного рогатого скота.
«Видел фотографию Герасимова (Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов — Sputnik): гектар земли и на поверхности валяются погибшие телята», — сказал Лукашенко.
В свою очередь Герасимов доложил президенту, что руководитель хозяйства уже помещен в следственный изолятор, по факту падежа молодняка проводится расследование, сообщает пресс-служба президента. Также выявлено еще два подобных факта.
«В СИЗО — правильно сделал. Это же безобразие. Я хотел журналистам показать только одну фотографию. Они с ума сойдут, особенно городские», — заявил глава государства.
Ранее президент неоднократно указывал на необходимость тщательного подхода к развитию животноводства, личная ответственность за это возлагается на представителей всей «вертикали» власти.
При посещении «Агро-Лясковичи» Лукашенко акцентировал внимание на том, что необходимо более интенсивно более развивать животноводство, делая ставку на разведение крупного рогатого скота мясных пород.