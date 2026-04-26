Новак назвал срок восстановления рынка после открытия Ормузского пролива

Прежде, чем нефтяной рынок восстановится до состояния, существовавшего перед войной США и Ирана, пройдет несколько месяцев. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак ИС «Вести».
Это минимальный срок даже в том случае, если Ормузский пролив будет открыт, уточнил он.
«Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев», — сказал Новак.
Мировые цены на нефть резко выросли после того, как США и Израиль начали войну против Ирана. Последний блокировал Ормузский пролив, на который до кризиса приходилось около 20% мировых поставок нефти. Также в результате конфликта пострадали объекты ТЭК стран Персидского залива.
Позднее США сами ввели морскую блокаду иранских портов. Вашингтон заявляет, что разрешает проход судам, не связанным с Ираном и не платившим ему. Тегеран до этого объявил о введении платы за проход через Ормузский пролив.
Нефтяной кризис в Ормузском проливе пока не привел к резкому падению спроса на топливо, но трейдеры предупреждают, что это произойдет, если ситуация не изменится, писал Bloomberg.
Чем дольше Ормузский пролив будет оставаться закрытым, тем больше странам придется сократить потребление топлива, чтобы оно соответствовало предложению, которое упало как минимум на 10%, пояснили опрошенные эксперты.
Потеря миллиарда баррелей нефти практически гарантирована — это более чем вдвое превышает чрезвычайные запасы, которые правительства высвободили вскоре после начала конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, отмечало издание. Государства обращаются к запасам нефти, это пока помогает сдерживать рост цен, однако в связи с тем, что блокада пролива продолжается девятую неделю, снижение спроса распространяется по рынкам в разных частях мира.
Трейдер Gunvor Group ожидает, что в мае потери нефти удвоятся и достигнут 5 млн барр. в сутки или 5% мировых запасов, из-за чего риск экономической рецессии возрастает. Другие аналитики и трейдеры считают, что потери уже достигли 4 млн барр. в день. В самом «жестком» из трех сценариев, смоделированных Европейским центральным банком (ЕЦБ), цены на нефть марки Brent достигнут пика в $145 за баррель.
Согласно прогнозам консалтинговой компании FGE NexantECA, мировой спрос уже в этом квартале сократится на 5,3 млн барр. в день, а 12-недельная блокада Ормузского пролива подтолкнет цену на нефть Brent до уровня $154 за баррель. «Поскольку пока нет видимых признаков катастрофы» в западных странах, люди думают, что все в порядке и единственное последствие — это небольшое повышение цен на бензин", — пояснил Джунейт Казокоглу из FGE.
Однако сокращение спроса «неизбежно произойдет и уже происходит волнообразно», отметил он. «Первой пострадала Азия, следующей будет Африка. В Европе уже начали говорить о нехватке некоторых видов топлива и ощущать влияние цен», — добавил он. В экстремальных сценариях FGE цена на нефть должна подскочить до $250 за баррель.