Орешкин заявил о непростой ситуации в экономике России

В российской экономике на сегодняшний день сложилась очень непростая ситуация, заявил ИС «Вести» замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Дефицит ресурсов и кадров мешают экономическому развитию, кроме того, медленно идут структурные изменения, пояснил он, отметив и недостаточно быстрое внедрение новых технологий.
Что касается структурных изменений, правительство обсуждало ускорение этого процесса, добавил замглавы администрации президента.
На вопрос, влияют ли ограничения в интернете на ситуацию в экономике, Орешкин ответил, что есть гораздо более значимые факторы, влияющие на нее.
«Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику», — сказал он.
Президент России Владимир Путин отмечал снижение темпов роста экономики еще в декабре 2025 года. Он назвал это сознательным шагом правительства и ЦБ в рамках борьбы с инфляцией, «платой за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей».
Статистические данные показывают снижение экономической динамики в России уже два месяца подряд, за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%, сказал Путин на совещании по экономическим вопросам 15 апреля. Среди причин подобной тенденции он назвал календарные и погодные факторы.
Путин потребовал от правительства и Центробанка объяснить причины отставания макроэкономических показателей от ожиданий. В частности, он обратил внимание, что динамика обрабатывающей отрасли и промышленного производства ушла в минусовые показатели.
Работа властей, подчеркнул Путин, должна быть нацелена на конкретные меры для стимулирования роста экономики, а также поиск решения для преодоления «ожидаемых тенденций». Президент отметил важность сбалансированности бюджета, его устойчивости и нацеленности на развитие даже в условиях «резких колебаний и конъюнктуры на внешних рынках».
Глава государства поручил также представить предложения для возобновления экономического роста страны и поддержки бизнеса. По оценке ЦБ, сдержанная динамика экономики в первом квартале должна быть компенсирована в последующие периоды.