Орешкин заявил о непростой ситуации в экономике России

Экономическому развитию мешают нехватка ресурсов и кадров, медленные темпы структурных изменений и внедрения новых технологий, сказал Орешкин. Ограничения в интернете на это не влияют, подчеркнул он.

Источник: РБК

В российской экономике на сегодняшний день сложилась очень непростая ситуация, заявил ИС «Вести» замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Дефицит ресурсов и кадров мешают экономическому развитию, кроме того, медленно идут структурные изменения, пояснил он, отметив и недостаточно быстрое внедрение новых технологий.

Что касается структурных изменений, правительство обсуждало ускорение этого процесса, добавил замглавы администрации президента.

На вопрос, влияют ли ограничения в интернете на ситуацию в экономике, Орешкин ответил, что есть гораздо более значимые факторы, влияющие на нее.

«Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику», — сказал он.

Президент России Владимир Путин отмечал снижение темпов роста экономики еще в декабре 2025 года. Он назвал это сознательным шагом правительства и ЦБ в рамках борьбы с инфляцией, «платой за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей».

Статистические данные показывают снижение экономической динамики в России уже два месяца подряд, за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%, сказал Путин на совещании по экономическим вопросам 15 апреля. Среди причин подобной тенденции он назвал календарные и погодные факторы.

Путин потребовал от правительства и Центробанка объяснить причины отставания макроэкономических показателей от ожиданий. В частности, он обратил внимание, что динамика обрабатывающей отрасли и промышленного производства ушла в минусовые показатели.

Работа властей, подчеркнул Путин, должна быть нацелена на конкретные меры для стимулирования роста экономики, а также поиск решения для преодоления «ожидаемых тенденций». Президент отметил важность сбалансированности бюджета, его устойчивости и нацеленности на развитие даже в условиях «резких колебаний и конъюнктуры на внешних рынках».

Глава государства поручил также представить предложения для возобновления экономического роста страны и поддержки бизнеса. По оценке ЦБ, сдержанная динамика экономики в первом квартале должна быть компенсирована в последующие периоды.

Узнать больше по теме
Максим Орешкин: биография и личная жизнь заместителя руководителя Администрации Президента РФ
В экономическом блоке российской власти важную роль играет заместитель главы президентской администрации Максим Орешкин. Сегодня политик отвечает и за сотрудничество со странами БРИКС. Разберем его биографию подробнее.
Читать дальше