Казахстан поставил Кыргызстану свыше 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии за семь месяцев

«Казахстанская сторона подтвердила готовность продолжать практическое содействие энергосистеме Кыргызской Республики, испытывающей дефицит электроэнергии. Ерлан Аккенженов сообщил, что в период с сентября 2025 года по апрель 2026 года фактические поставки электроэнергии из Казахстана в энергосистему Кыргызстана составили свыше 1 560 млн кВт/ч. Данные перетоки напрямую способствовали сохранению необходимого уровня воды в Токтогульском водохранилище для обеспечения потребностей региона в предстоящий летний сезон. Министр подчеркнул необходимость строгого соблюдения всеми сторонами ранее достигнутых водно-энергетических договоренностей для обеспечения баланса интересов», — говорится в сообщении в воскресенье.