Казахстан поставил Кыргызстану свыше 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии за семь месяцев

«Казахстанская сторона подтвердила готовность продолжать практическое содействие энергосистеме Кыргызской Республики, испытывающей дефицит электроэнергии. Ерлан Аккенженов сообщил, что в период с сентября 2025 года по апрель 2026 года фактические поставки электроэнергии из Казахстана в энергосистему Кыргызстана составили свыше 1 560 млн кВт/ч. Данные перетоки напрямую способствовали сохранению необходимого уровня воды в Токтогульском водохранилище для обеспечения потребностей региона в предстоящий летний сезон. Министр подчеркнул необходимость строгого соблюдения всеми сторонами ранее достигнутых водно-энергетических договоренностей для обеспечения баланса интересов», — говорится в сообщении в воскресенье.
В Бишкеке состоялось совещание руководителей энергетических и водных ведомств четырех стран Центральной Азии, посвященное подготовке водно-энергетических систем к предстоящему вегетационному периоду. Во встрече участвовали министры энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев, Узбекистана — Журабек Мирзамахмудов, Таджикистана — Далер Джума, министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, а также казахстанская делегация во главе с министром энергетики Ерланом Аккенженовым и министром водных ресурсов и ирригации Нуржаном Нуржигитовым. К переговорам присоединились представители АО «KEGOC», ТОО «РФЦ по ВИЭ» и водных служб стран-партнеров.
Ключевой темой стало согласование взаимных обязательств. Участники подчеркнули, что энергетические системы региона исторически взаимосвязаны, и любые перебои в одной стране неизбежно отражаются на стабильности всего макрорегиона.
«В ходе совещания экспертные группы государств провели интенсивные консультации и детальный обмен данными. Принимая во внимание важность точного планирования нагрузок на предстоящий период, стороны договорились продолжить экспертную работу по согласованию технических параметров и цифровых индикаторов режимов работы энергосистем», — отметили в ведомстве.
Как добавили в минэнерго, дальнейшая координация и закрепление достигнутых договоренностей продолжатся на следующих встречах министров, намеченных на май в Ташкенте и июнь в Бишкеке.