Лукашенко сказал, почему приходит время Беларуси и во что страна не зря вкладывалась

Лукашенко раскрыл, в чем приходит время Беларуси и что страна делала не зря.

Источник: Комсомольская правда

Президент Александр Лукашенко сказал, почему приходит время Беларуси и во что страна не зря вкладывалась. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Во время посещения молочно-товарного комплекса ОАО «Агро-Лясковичи» в Петриковском районе президенту доложили, что в Гомельской области занимаются племенным животноводством. В том числе есть хозяйства, занятые выращиванием мясных пород и экспортом такой продукции. (Кстати, недавно губернатор региона Иван Крупко объявил о начале производства мраморной говядины.).

«Мяса у нас хватает. То, что вы продаете на внешних рынках, — это хорошо. Это валюта», — сказал Лукашенко.

Он посоветовал развивать такую деятельность активнее с учетом того, что рынок будет сформирован на фоне мировой тенденции. А с ростом спроса как на продовольствие, так и на удобрения повысятся и цены.

«Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство», — добавил Лукашенко.

Тем временем Минтруда назвало новые правила ношения касок строителями в Беларуси, а также критерии работы на высоте, а также с приставной лестницей.

Также белорусский врач сказала, как легко проверить дома свои родинки по системе ABCD. А еще специалист объяснила, в каком возрасте женщина может стать ниже ростом, и предупредила, в каком возрасте у женщин резко возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше