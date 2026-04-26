Президент Александр Лукашенко сказал, почему приходит время Беларуси и во что страна не зря вкладывалась. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Во время посещения молочно-товарного комплекса ОАО «Агро-Лясковичи» в Петриковском районе президенту доложили, что в Гомельской области занимаются племенным животноводством. В том числе есть хозяйства, занятые выращиванием мясных пород и экспортом такой продукции. (Кстати, недавно губернатор региона Иван Крупко объявил о начале производства мраморной говядины.).
«Мяса у нас хватает. То, что вы продаете на внешних рынках, — это хорошо. Это валюта», — сказал Лукашенко.
Он посоветовал развивать такую деятельность активнее с учетом того, что рынок будет сформирован на фоне мировой тенденции. А с ростом спроса как на продовольствие, так и на удобрения повысятся и цены.
«Наше время, по-моему, приходит. И мы не зря вкладывали в сельское хозяйство», — добавил Лукашенко.
