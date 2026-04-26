Bloomberg не увидел признаков ослабления блокады Ормузского пролива

Движение судов через Ормузский пролив практически полностью остановилось, нет никаких признаков ослабления морской блокады ни со стороны Ирана, ни со стороны США, сообщает Bloomberg.
По данным сервисов отслеживания судов, по состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, из Персидского залива через пролив прошло лишь небольшое грузовое судно. В противоположном направлении был замечен лишь небольшой танкер, перевозящий химикаты и нефтепродукты. Этот маршрут остается практически пустым с тех пор, как иранские катера открыли огонь по судам, а американские военные перехватили иранские суда на прошлой неделе, сообщает агентство.
С утра субботы, 25 апреля, при выходе из Персидского залива были замечены лишь три небольших нефтяных танкера, один небольшой СПГ-танкер, два балкера и два небольших прибрежных грузовых судна. Два танкера, которые прошли через Ормузский пролив накануне, находятся под американскими санкциями и сейчас стоят на якоре у берегов Омана, недалеко от Шинаса. Третий, небольшой танкер-продуктовоз, покинул Дубай в четверг, 23 апреля, и в последний раз был обнаружен выходящим из пролива в воскресенье утром. Его пункт назначения неизвестен.
СПГ-танкер покинул иракский порт Умм-Каср в середине апреля и сейчас стоит на якоре у берегов Омана. Один из балкеров следовал аналогичным маршрутом. Другой идет вдоль иранского побережья, направляясь на восток через Оманский залив.
С начала субботы были обнаружены лишь один небольшой танкер, перевозивший химические вещества и нефтепродукты, и два маленьких прибрежных грузовых судна. Танкер следовал мимо иранского острова Кешм, пунктом назначения указаны ОАЭ. Одно из грузовых судов шло в оманский порт Хасаб, а другое следует вдоль иранского побережья.
Суда, следующие через пролив с включенными транспондерами, в течение прошедших суток были вынуждены идти по узкому северному маршруту вблизи иранских островов Ларак и Кешм, утвержденному Тегераном.
Иран тем временем продолжает заправлять супертанкеры миллионами баррелей нефти, несмотря на невозможность их поставки, указывает Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки. В воскресенье утром у острова Харк были замечены два очень больших нефтяных танкера, пришвартованных у терминала, и по меньшей мере 19 других судов, стоящих на якоре неподалеку. Суда, по всей видимости, скапливаются у берегов Харк и у порта Чабахар, недалеко от границы с Пакистаном, поскольку ВМС США блокируют выход судов, связанных с Ираном, из Оманского залива, отмечает агентство.
Накануне американские силы перехватили находящееся под санкциями судно M/V Sevan в Аравийском море. США также усиливают давление, введя санкции против компании Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., одного из крупнейших частных нефтеперерабатывающих заводов Китая, из-за закупок нефти у Ирана. Китай является крупнейшим импортером иранской нефти.
Мирные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном снова зашли в тупик после того, как президент Дональд Трамп отменил поездку своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Исламабад на переговоры с Тегераном. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что республика не будет вступать в «навязанные переговоры» под угрозами или блокадой, напоминает Bloomberg.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».