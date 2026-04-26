Почти на 40% вырос спрос на китайские авто с пробегом в Нижегородской области

В Нижегородской области резко вырос интерес к китайским автомобилям с пробегом. По итогам первого квартала 2026 года спрос на такие машины у дилеров увеличился сразу на 37% по сравнению с прошлым годом, сообщают аналитики «Авито Авто».
Активнее всего покупатели выбирают модели Jetour Dashing, HAVAL Jolion и Geely Coolray. В числе брендов, показавших заметный прирост интереса, — Jetta, HAVAL, Jetour, Geely и EXEED. При этом самым популярным брендом на вторичном рынке стала Chery, в пятёрку также вошли HAVAL, Geely, Great Wall и Jetta.
Среди моделей безусловным лидером оказался HAVAL Jolion. В топ также попали Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro, Jetta VS5 и Geely Monjaro.
Средняя цена китайского автомобиля у дилеров составила 1,9 млн рублей. При этом по ряду моделей зафиксировано заметное снижение стоимости — например, JAC J7 подешевел сразу на 36%.