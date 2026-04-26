Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнечная энергетика поставила рекорд в 2025 году

Международное агентство по энергетике, как пишет Российская газета, подвело итоги 2025 года, который стал безусловно рекордным для солнечной энергетики. Суммарная выработка фотоэлектрических станций по всему миру превысила 2700 тераватт-часов, что более чем в два раза выше показателя трехлетней давности. Такой рывок позволил солнцу занять существенную долю в глобальном энергобалансе — свыше 8% от всей произведенной на планете электроэнергии. Примечательно, что в целом все возобновляемые источники в 2025 году закрыли больше половины прироста мирового энергопотребления, а одна только солнечная генерация покрыла четверть прироста спроса на энергию всех типов.

География успеха оказалась предсказуемой, но масштабы впечатляют. Безусловным лидером в сфере «зеленой» энергетики остается Китай, на долю которого пришлось 60% глобального прироста мощностей ВИЭ в 2025 году. Этот взрывной рост позволил Пекину реально сократить использование угля, что ранее казалось труднодостижимой целью. Похожие тенденции наблюдаются и в Европейском союзе, где доля угля в производстве электричества впервые за всю историю опустилась ниже психологической отметки в 10%. Аналитики подчеркивают, что именно активное внедрение солнечных панелей и ветряков стало главным драйвером этого исторического сдвига.

Эксперты уже подсчитали кумулятивный эффект от «зеленого» перехода, начавшегося в 2019 году. Согласно их оценкам, внедрение низкоуглеродных технологий за этот период позволило вытеснить около 7% потенциального использования ископаемого топлива в глобальной энергетике. Еще более значимым оказался экологический результат: реальные выбросы парниковых газов в 2025 году оказались на 8% ниже тех прогнозируемых значений, которые моделировались без учета массового перехода на ВИЭ. Это означает, что мир не просто замедлил рост выбросов, а начал уверенно отдаляться от самого негативного сценария.

Таким образом, рекорд солнечной генерации стал не просто статистической вехой, а подтверждением системного сдвига. Если ранее критики ВИЭ говорили о неспособности «зеленых» источников влиять на спрос в индустриальном масштабе, то данные 2025 года доказывают обратное. Солнечная энергия из вспомогательного источника превратилась в одного из главных игроков на энергетическом рынке, способного напрямую замещать уголь и другие ископаемые виды топлива. Учитывая темпы роста, можно ожидать, что в ближайшие годы планета перейдет к следующему рубежу, когда каждый десятый киловатт-час будет приходить от солнечных батарей.

