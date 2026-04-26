Солнечная энергетика поставила рекорд в 2025 году

Международное агентство по энергетике, как пишет Российская газета, подвело итоги 2025 года, который стал безусловно рекордным для солнечной энергетики. Суммарная выработка фотоэлектрических станций по всему миру превысила 2700 тераватт-часов, что более чем в два раза выше показателя трехлетней давности. Такой рывок позволил солнцу занять существенную долю в глобальном энергобалансе — свыше 8% от всей произведенной на планете электроэнергии. Примечательно, что в целом все возобновляемые источники в 2025 году закрыли больше половины прироста мирового энергопотребления, а одна только солнечная генерация покрыла четверть прироста спроса на энергию всех типов.