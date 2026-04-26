Красивейший рывок: Грузия вдвое увеличила закупки российской косметики

В марте Грузия, как сообщает Прайм, увеличила закупки косметики из России почти в два раза. Объем поставок составил 615,4 тысячи долларов. Данные опубликовала национальная статистическая служба Грузии.
В феврале показатель находился на уровне 346,8 тысячи долларов. Месячный прирост достиг 1,8 раза. Товары поступают через действующие логистические маршруты и распределяются по розничным точкам.
По итогам месяца Россия заняла седьмое место среди поставщиков косметической продукции. Рынок возглавляют Франция с импортом на 2,9 миллиона долларов, Германия с 1,1 миллиона долларов и Италия с 947,8 тысячи долларов. Доля европейских стран в общей структуре поставок остается преобладающей.
Рост импорта из РФ зафиксирован на фоне общего увеличения товарооборота в сегменте. Компании расширяют ассортимент и используют альтернативные каналы дистрибуции. Регулярная отчетность позволяет отслеживать изменение структуры импорта и долю российских производителей в сегменте.
