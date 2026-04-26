HR-эксперт Мурадян: офисным сотрудникам становится все труднее найти работу

Эксперт перечислил профессии, которые особо востребованы на рынке труда.

Источник: Комсомольская правда

HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, представители каких профессий могут легко найти работу в текущих условиях, а кому придется постараться.

В настоящий момент в стране не хватает людей, которые работают рукам. Не хватает электриков, швей и водителей такси, сварщиков, электриков, монтажников, формовщиков, арматурщиков.

В списке нехватки кадров попали бетонщики, электрики, жестянщики, водители такси, пишет NEWS.ru.

Постоянно требуются разнорабочие, персонал на склады и курьеры. А вот соискателям на должность офисных сотрудников сейчас приходится не легко — вакансий куда меньше, чем тех, кто хочет занять эти позиции.

К тому же, отмечает эксперт, позиции будут только сокращаться.

— Люди, которые захотят сменить офисную работу на рабочие специальности, легче найдут работу. Например, за одну вакансию сварщика у нас конкурирует порядка 12 компаний, желающих нанять такого специалиста, — резюмировал Мурадян.