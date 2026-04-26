HR-эксперт Мурадян: офисным сотрудникам становится все труднее найти работу

HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, представители каких профессий могут легко найти работу в текущих условиях, а кому придется постараться.
В настоящий момент в стране не хватает людей, которые работают рукам. Не хватает электриков, швей и водителей такси, сварщиков, электриков, монтажников, формовщиков, арматурщиков.
В списке нехватки кадров попали бетонщики, электрики, жестянщики, водители такси, пишет NEWS.ru.
Постоянно требуются разнорабочие, персонал на склады и курьеры. А вот соискателям на должность офисных сотрудников сейчас приходится не легко — вакансий куда меньше, чем тех, кто хочет занять эти позиции.
К тому же, отмечает эксперт, позиции будут только сокращаться.
— Люди, которые захотят сменить офисную работу на рабочие специальности, легче найдут работу. Например, за одну вакансию сварщика у нас конкурирует порядка 12 компаний, желающих нанять такого специалиста, — резюмировал Мурадян.