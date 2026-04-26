Экономист Лизан: до конца 2026 года ключевая ставка может упасть до 13%

В конце апреля Банк России в восьмой раз подряд снизил ключевую ставку, она сократилась на 50 базисных пунктов, до 14,5%. При этом базовый сценарий на текущий год по данному показателю на 2026 год остается в границах 14,0−14,5%, а на 2027 год — 8,0−10,0%.
Экономист Иван Лизан отметил, что текущее снижение мало скажется на процентных ставках по кредитам и вкладам. А запросы бизнеса как раз на снижение ставок, пока же они остаются предельно высокими и недоступными.
По мнению аналитика, в настоящий момент есть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
— Но бизнесу вряд ли станет проще от снижения показателя на половину процента. До конца года ожидаю ее понижение до 13−13,5%, — говорит он Ридусу.
Иван Лизан подчеркивает, что на реальную ситуацию в отраслях влияет далеко не только ключевая ставка, но и реальное положение дел в секторе экономики. А во глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил, что снижение до 14% принесло бы более ощутимый результат.