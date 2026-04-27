Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 27 апреля после выходных

Нацбанк Беларуси повысил курс евро и курс доллара и понизил курс российского рубля на 27 апреля, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 27 апреля, понедельник. В частности, после выходных курс евро и курс доллара стали выше, а курс российского рубля уменьшился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на понедельник, 27 апреля, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8192 белорусского рубля, 1 евро — 3,3035 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7538 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими в субботу, 25 апреля, и воскресенье, 26 апреля, курс доллара и курс евро выросли, а курс российского рубля стали ниже в понедельник, 27 апреля. Больше в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0006 белрубля, курс евро увеличился на 0,0098 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0018 белрубля.

Тем временем Белстат назвал сумму денег, собранную на республиканском субботнике в Беларуси.

