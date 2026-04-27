В РФ в 2025 году закрылось 93 магазина сети «Л’Этуаль»: ликвидации подвергнут еще 150

Косметическая сеть «Л’Этуаль» постепенно закрывает свои магазины. В прошлом году было ликвидировано 93 точки. Сеть намерена закрыть еще 150 магазинов. О планах ритейлера пишет газета «Известия» со ссылкой на источники. Также эту информацию подтвердила директор по маркетингу компании Татьяна Ломтева.
По их данным, сеть оптимизирует производство. Она пересматривает эффективность отдельных заведений и анализирует трафик. Ликвидация ряда торговых точек — плановая работа по повышению качества сети.
Всего общее число магазинов сети за прошлый год снизилось на 10%. Продажи косметики в России в целом сократились на 2%. Объем составил 3,9 миллиарда единиц продукции.
Европейцы между тем не спешат покидать российский рынок. Немецкий Mercedes-Benz продлил действие двух товарных знаков. Право на бренд должно было закончиться в июле 2026 года. В апреле концерн обратился в Роспатент с заявлением о продлении срока владения.