В РФ в 2025 году закрылось 93 магазина сети «Л’Этуаль»: ликвидации подвергнут еще 150

Сеть «Л’Этуаль» хочет закрыть 150 магазинов в России.

Источник: Комсомольская правда

Косметическая сеть «Л’Этуаль» постепенно закрывает свои магазины. В прошлом году было ликвидировано 93 точки. Сеть намерена закрыть еще 150 магазинов. О планах ритейлера пишет газета «Известия» со ссылкой на источники. Также эту информацию подтвердила директор по маркетингу компании Татьяна Ломтева.

По их данным, сеть оптимизирует производство. Она пересматривает эффективность отдельных заведений и анализирует трафик. Ликвидация ряда торговых точек — плановая работа по повышению качества сети.

Всего общее число магазинов сети за прошлый год снизилось на 10%. Продажи косметики в России в целом сократились на 2%. Объем составил 3,9 миллиарда единиц продукции.

Европейцы между тем не спешат покидать российский рынок. Немецкий Mercedes-Benz продлил действие двух товарных знаков. Право на бренд должно было закончиться в июле 2026 года. В апреле концерн обратился в Роспатент с заявлением о продлении срока владения.