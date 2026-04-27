Эпическая авария на NASCAR: 30 автомобилей в одной катастрофе

Эпичная авария произошла на знаменитой суперспидвейной трассе, известной своими высокими скоростями и напряженной атмосферой. На 115-м круге гонки, когда гонщики стремились к победе, Росс Честейн неудачно задел «Тойоту» своего соперника Буббы Уоллеса. Этот инцидент стал началом мгновенного «эффекта домино», который привел к повреждениям как минимум 27 спорткаров.