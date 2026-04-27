Эпическая авария на NASCAR: 30 автомобилей в одной катастрофе

На гонке NASCAR Cup Series в Талладеге, штат Алабама, произошло масштабное столкновение, в котором оказались задействованы почти 30 автомобилей. Инцидент произошел на 115-м круге, когда автогонщик Росс Честейн задел машину Буббы Уоллеса, что вызвало цепную реакцию.

Эпичная авария произошла на знаменитой суперспидвейной трассе, известной своими высокими скоростями и напряженной атмосферой. На 115-м круге гонки, когда гонщики стремились к победе, Росс Честейн неудачно задел «Тойоту» своего соперника Буббы Уоллеса. Этот инцидент стал началом мгновенного «эффекта домино», который привел к повреждениям как минимум 27 спорткаров.

Несмотря на масштабы аварии, все водители остались невредимыми. После осмотра медиками, их отпустили без серьезных травм. Гонка была временно приостановлена для устранения последствий столкновения и оценки ущерба.

Организаторы NASCAR выразили благодарность командам и медицинскому персоналу за быструю реакцию и профессионализм в сложившейся ситуации. Это событие вновь подчеркнуло риски, с которыми сталкиваются участники автогонок, и важность соблюдения мер безопасности на трассе.

