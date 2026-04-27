Прогнозы на лососёвую путину-2026 улучшили для Хабаровского края

На весеннем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, который прошел во Владивостоке, определены прогнозируемые объемы вылова лососевых в период путины — 2026 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сначала наука давала достаточно пессимистичный прогноз, но потом его изменили и теперь цифры выглядят так: всего по дальневосточному бассейну рыбопромысловики могут добыть 227 тысяч тонн лососевых.
Из этого объема на Камчатку приходится 117 тысяч тонн, на Хабаровский край — он на втором месте — 55 тысяч тонн и на третьем месте в ДФО Сахалин с 37 тысячами тонн кеты и горбуши.
— Нынешние объемы — это больше, чем у нас было в прошлом году, — рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. — Увеличен объем осенней кеты по Амуру и Амурскому лиману, ожидается больший улов горбуши. Если она подойдет к Северо-Охотоморской подзоне, то добыча 55 тысяч тонн станет реальной цифрой. А это Охотский округ, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы, а еще Сахалинский залив в зоне Приморья — это юг Советско-Гаванского района, что в общей сложности даст 6,7 тысяч тонн красной рыбы.
Наука предлагает ввести некоторые ограничения и меры регулирования с тем, чтобы лососевые могли свободно подойти к нерестилищам.
На научно-промысловом совете обсуждались итоги минтаевой путины в зимние месяцы этого года. По Дальнему Востоку план пока не выполнен. Но есть надежда, что оставшиеся объемы рыбаки доберут в осенне-зимний период.
А вот с чем нынче совсем плохо, так это с сельдью иваси. В прошлом году общий объем вылова, включая активный промысел морских водных биоресурсов, по этой рыбе сильно просел.
— Оказывается, иваси потерялись, — говорит Сергей Рябченко. — Вылов этой рыбы снизился в прошлом году не только на Дальнем Востоке, но и в целом по стране по сравнению с 2025 годом. Иваси — это цикличная рыба, она успешно ловится лет двадцать, а потом ровно на столько же исчезает. Потом опять появляется. Ее заменяет сайра. Объемы, конечно, она может восстановить, но тут другая проблема — для сайры нужны специализированные суда и орудия лова. Их в достаточном объеме для промысла сайры сегодня нет. Руководитель Росрыболовства поставил задачу научно- исследовательскому флоту, ВНИРО, — искать иваси!
Если их не найдут, то, как и в прошлом году, намеченные планы не будут выполнены.
Что случилось с рыбой, где она потерялась? Причины тут могут быть самые разные — теплые течения, гидрологические изменения в океане.
И, конечно, надо быть готовым к сайровым экспедициям, они очень специфичные. Обычно сайра перерабатывалась на консервы, сейчас таких заводов очень мало, береговые остались только на Курилах и еще одна плавбаза, которая может выпускать консервы.