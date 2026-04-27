«Известия»: кадровый резерв в России сократился до 4,4 млн человек

По данным аналитиков, за 2025 год их общее число уменьшилось на 9%, или на 415 тыс. человек. К кадровому резерву, уточняет газета, относятся люди, которые сейчас не работают, но в целом готовы выйти на рынок труда.
Как отмечает издание, за тот же период доля кадрового резерва к числу занятых снизилась с 10% в 2021 году до 6% в 2025, тогда как число работающих выросло с 72 млн почти до 75 млн человек.
Среди основных причин сокращения резерва эксперты называют изданию демографическую яму, высокий спрос на работников, а также более активный выход на рынок труда студентов, пенсионеров и женщин с детьми.
В Минтруде сообщили «Известиям», что за последние пять лет число занятых увеличилось более чем на 3 млн человек. В ведомстве отметили, что основным кадровым резервом сейчас становится молодежь — ежегодно на рынок труда выходит около 1,7 млн выпускников.