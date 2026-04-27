В ДВГУПС изобрели и предложили железнодорожникам новые колёса

— Благодаря этой «ажурной броне» колесо обретает то, что раньше казалось невозможным для цельного металла — упругость живого механизма. Оно гасит вибрации не за счёт внешних амортизаторов, а за счёт собственной «поэтики» пустот, спроектированных математически. Мы назвали это «колесом на подушке», — отметил ректор ДВГУПС Владимир Буровцев.