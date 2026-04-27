В ДВГУПС изобрели и предложили железнодорожникам новые колёса

Учёные Центра аддитивных технологий Дальневосточного государственного университета путей сообщений получили патент на своё новое изобретение — инженеры разработали новый тип железнодорожных колёс. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», технология изготовления предусматривает возможность печати их на специализированных 3D-принтерах.
Согласно информации, предоставленной в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, разработанные в ДВГУПС колёса обладают особой структурой, которая обеспечивает упругость элемента. В ведомстве отметили, что технология является принципиально новой для проектирования ходовых частей подвижного состава.
Инженеры вуза предлагают конструкцию с полостями в форме додекаэдров. Их грани образуют перемычки, формируя сложную ячеистую структуру, благодаря чему колёса приобретают определённую упругость, благодаря которой смягчаются удары и уменьшается вибрация. При этом несущая способность самого колеса нисколько не теряется.
— Благодаря этой «ажурной броне» колесо обретает то, что раньше казалось невозможным для цельного металла — упругость живого механизма. Оно гасит вибрации не за счёт внешних амортизаторов, а за счёт собственной «поэтики» пустот, спроектированных математически. Мы назвали это «колесом на подушке», — отметил ректор ДВГУПС Владимир Буровцев.
Технология разработана группой кандидатов технический наук — Евгением Кузьмичёвым (доцент кафедры «Техносферная безопасность»), Дмитрием Никитиным и Евгением Дроздовым (доценты кафедры «Транспорт железных дорог»).
Отметим, что разработка позволяет заместить импорт сложнейших запчастей, снизить капитальные затраты за счёт отказа от больших по площади литейных цехов в пользу компактного принтера, сократить логистические издержки и время простоя подвижного состава.