«Ъ»: операторов обязали усилить покрытие в 150 малых населенных пунктах

По данным издания, у МТС покрытия нет в 68 таких населенных пунктах, у Т2 — в 66, у «Вымпелкома» — в 12, у «МегаФона» — в 6.
В Минцифры сообщили газете, что в России нет населенных пунктов с численностью от 1 тыс. человек, где полностью отсутствует мобильная связь — покрытие хотя бы одного оператора есть в каждом из них. При этом, отметили в министерстве, у каждой компании остаются населенные пункты, где она не обеспечивает достаточного уровня связи.
В ведомстве добавили, что операторы должны обеспечить покрытие не менее 90% территории каждого такого населенного пункта.
В «Вымпелкоме», «МегаФоне» и МТС заявили «Коммерсанту», что планируют выполнить требования в срок, в Т2 от комментариев отказались.