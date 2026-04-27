«Ъ»: операторов обязали усилить покрытие в 150 малых населенных пунктах

Компании должны исполнить требование до 31 марта 2027 года.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Государственная комиссия по радиочастотам обязала «Вымпелком», «Мегафон», МТС и Т2 обеспечить покрытие связи более чем в 150 населенных пунктах с населением от 1 тыс. человек до 31 марта 2027 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол ГКРЧ.

По данным издания, у МТС покрытия нет в 68 таких населенных пунктах, у Т2 — в 66, у «Вымпелкома» — в 12, у «МегаФона» — в 6.

В Минцифры сообщили газете, что в России нет населенных пунктов с численностью от 1 тыс. человек, где полностью отсутствует мобильная связь — покрытие хотя бы одного оператора есть в каждом из них. При этом, отметили в министерстве, у каждой компании остаются населенные пункты, где она не обеспечивает достаточного уровня связи.

В ведомстве добавили, что операторы должны обеспечить покрытие не менее 90% территории каждого такого населенного пункта.

В «Вымпелкоме», «МегаФоне» и МТС заявили «Коммерсанту», что планируют выполнить требования в срок, в Т2 от комментариев отказались.