Косметическая сеть «Лэтуаль» закрывает магазины в рамках оптимизации: работу прекратили уже 93 точки

Утверждается, что закрытием ряда точек сеть повысит качество и сможет адаптироваться к условиям рынка. В начале 2026 года «Лэтуаль» уже разослал уведомления арендодателям о ликвидации части своих магазинов. Сеть, по словам одного из собеседников газеты, не смогла также получить лицензии на приобретение и реализацию некоторых парфюмерных и косметических брендов, в частности Chanel. Это привело к сокращению ассортимента и падению продаж.