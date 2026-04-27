Косметическая сеть «Лэтуаль» закрывает магазины в рамках оптимизации: работу прекратили уже 93 точки

В России в 2025 году прекратили работу 93 точки сети «Лэтуаль». Магазины ликвидируют в рамках оптимизации деятельности компании. В этом году сеть намерена закрыть еще 150 точек, проинформировала газета «Известия».
По ее данным, «Лэтуаль» уже сократила общее количество магазинов на 10%. Косметическая сеть переориентировалась на онлайн-покупателей. В последнее время не так много людей совершают покупки оффлайн. В связи с этим компании приходится адаптироваться под изменения.
Эксперты связывают закрытие магазинов со снижением потребительской активности. «Лэтуаль» фиксирует чистый убыток свыше 1 миллиарда рублей. Такого не было с 2012 года.
Как отмечают источники, косметическая сеть пересматривает эффективность отдельных точек. Компания также проводит анализ трафика для дальнейшей ликвидации магазинов.
Утверждается, что закрытием ряда точек сеть повысит качество и сможет адаптироваться к условиям рынка. В начале 2026 года «Лэтуаль» уже разослал уведомления арендодателям о ликвидации части своих магазинов. Сеть, по словам одного из собеседников газеты, не смогла также получить лицензии на приобретение и реализацию некоторых парфюмерных и косметических брендов, в частности Chanel. Это привело к сокращению ассортимента и падению продаж.
К настоящему моменту компания обновила 258 своих локаций в рамках внедрения нового формата. Он основывается на изменении роли торговых центров для потребителей.
Министерство финансов внесло в кабмин проект о новом регулировании электронной торговли. Согласно поправкам в Налоговом кодексе, НДС будет расти поэтапно: 7% в 2027 году, 14% в 2028 году и 22% с 2029 года. Правительство рассмотрит целый пакет соответствующих законопроектов. Они направлены на внедрение сбалансированного налогового режима для товаров электронной торговли. Минфин отметил, что государства смогут вводить НДС на подобную продукцию после вступления документа в силу.
Как сообщил замруководителя администрации президента России Максим Орешкин, внешняя торговля страны развивается. Ее объем с 2021 года по 2025 год остался примерно таким же.