В Канске прошла «Семейная суббота»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 апреля в Канске прошёл просветительский марафон «Семейная суббота», организованный Красноярским филиалом Российского общества «Знание» совместно с администрацией Канского муниципального округа.
Масштабное событие объединило более 200 участников — школьников, родителей, педагогов и советников по воспитанию. В ходе мероприятия состоялись различные активности: интерактивные площадки, лекции для родителей, карьерные сессии для подростков, разговор о семейной идентичности и лучших практиках родительских комитетов.
Одним из ключевых спикеров марафона стала Анжелика Владимировна Ёлшина — директор АНО «Центр развития предпринимательских способностей “Достижения” и лектор Российского общества “Знание”. Она провела интерактивную лекцию “Финансовая грамотность: успешное управление деньгами” для школьников 14+, родителей и педагогов.
На лекции собралась разновозрастная аудитория. Арина Амбросенок, ученица 4а класса МБОУ СОШ № 11 города Канска, стала одной из самых активных слушателей лекции.
Школьница не просто слушала лекцию, она активно включалась в обсуждение, анализировала предложенные кейсы, задавала вопросы, которые ставят в тупик даже взрослых, и предлагала нестандартные решения финансовых задач. Участники постарше смотрели на четвероклассницу с искренним уважением, а педагоги переглядывались: «Это точно четвёртый класс?».
«Такие дети — будущее страны. Продолжай в том же духе!» — обратилась к девочке Анжелика Ёлшина.
Стоит отметить, что «Семейная суббота» в Канске стала возможной благодаря слаженной работе команды лекторов Российского общества «Знание». Вместе с Анжеликой Ёлшиной свои просветительские программы представили:
Чижевская Ольга Сергеевна — руководитель Учебно-методического центра по противодействию терроризму СФУ, лектор Российского общества «Знание» (интерактивная лекция «Семейная идентичность»);
Уварова Ирина Анатольевна — эксперт в сфере профессиональной ориентации молодёжи, директор по персоналу ООО «Спутниковая связь», член учёного совета СибГУ им. Решетнёва, лектор Российского общества «Знание» (карьерная сессия «Как выбрать профессию?»);
Нифантьев Алексей Дмитриевич — врач-хирург, онколог, член Общественной палаты города Красноярска, председатель Городского родительского совета, лектор Российского общества «Знание» (лекция «Лучшие практики родительских комитетов: от проекта к результату!»).
Каждый из лекторов — профессионал высочайшего уровня, и их живое общение с аудиторией стало главной ценностью марафона.
Говоря о мероприятии, Анжелика Ёлшина отметила его важное значение как для подрастающего поколения, так и для взрослых людей. Она поблагодарила красноярский филиал Российского общества «Знание» и администрацию Канского муниципального округа за возможность проведения марафона.
«Семейная суббота» ещё раз доказала: когда семья учится вместе, вместе открывает новое и вместе обращается к важным темам, растёт не только финансовое благополучие. Растёт взаимопонимание, уважение и общие смыслы, которые объединяют поколения.