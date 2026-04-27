Японцы затянули пояса — 74% перешли в режим экономии

Деловая газета «Никкэй» сообщает, что почти три четверти жителей Японии перешли на режим экономии, включая сокращение потребления электроэнергии.
По данным опроса, 74% респондентов заявили о необходимости экономить, тогда как 21% сообщили, что не сокращают расходы. Исследование проводилось с 24 по 26 апреля среди 955 человек старше 18 лет. Погрешность не уточняется.
Рост доли домохозяйств, пересматривающих свои расходы, связан с удорожанием жизни и увеличением затрат на энергоресурсы. В таких условиях жители сокращают потребление электроэнергии и оптимизируют бытовые расходы.
Схожая динамика фиксируется и в ряде стран Азии. В условиях роста цен на энергию и общей экономической неопределенности домохозяйства вынуждены ограничивать потребление и пересматривать бюджет.
Читайте также: Эстония требует — Цахкна призвал отдать ЗАЭС и усилить санкции.