Поток рухнул — россияне сократили поездки в Израиль на треть

РИА Новости сообщает, что поток туристов из России в Израиль сократился на 32% в первом квартале 2026 года.
За январь-март страну посетили 10,3 тысячи россиян. Снижение связано с тем, что в марте воздушное пространство Израиля было закрыто на фоне обострения ситуации с Ираном.
При этом в январе и феврале число поездок из России превышало показатели за те же месяцы двух предыдущих лет.
По словам главы представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксении Воронцовой, текущую ситуацию оценивают как период постепенного восстановления с положительными ожиданиями.
Читайте также: Четверых засыпало на Мунку-Сардыке — выжившие сообщили спасателям.