Май урезали — россиянам дали 12 выходных вместо длинных каникул

РИА Новости сообщает, что в мае 2026 года при пятидневной рабочей неделе у россиян будет 19 рабочих и 12 выходных дней.

Из 31 календарного дня рабочими станут 19, остальные 12 — выходные. В месяце предусмотрены два официальных нерабочих праздника: 1 мая — Праздник Весны и Труда и 9 мая — День Победы.

Дополнительные выходные с новогодних праздников на май в этом году не переносились. В результате отдых распределен на два периода по три дня.

Отмечается, что в 2026 году майские праздники стали самыми короткими за последние восемь лет.

При выходе на работу в праздничные дни сотрудникам положена компенсация: двойная оплата или дополнительное вознаграждение.

Читайте также: Россияне уходят в огороды — названы планы на майские праздники.