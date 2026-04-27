Май урезали — россиянам дали 12 выходных вместо длинных каникул

РИА Новости сообщает, что в мае 2026 года при пятидневной рабочей неделе у россиян будет 19 рабочих и 12 выходных дней.
Из 31 календарного дня рабочими станут 19, остальные 12 — выходные. В месяце предусмотрены два официальных нерабочих праздника: 1 мая — Праздник Весны и Труда и 9 мая — День Победы.
Дополнительные выходные с новогодних праздников на май в этом году не переносились. В результате отдых распределен на два периода по три дня.
Отмечается, что в 2026 году майские праздники стали самыми короткими за последние восемь лет.
При выходе на работу в праздничные дни сотрудникам положена компенсация: двойная оплата или дополнительное вознаграждение.
Читайте также: Россияне уходят в огороды — названы планы на майские праздники.