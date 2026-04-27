Туроператоры назвали самые выгодные направления для отдыха на майские праздники

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Самые доступные по цене направления для отдыха на предстоящие майские праздники в России — Санкт-Петербург, Подмосковье, Калининград и города Золотого кольца, за рубежом — Абхазия, Белоруссия и Турция. Об этом сообщили опрошенные ТАСС туроператоры.
«Среди наиболее бюджетных направлений на майские праздники востребованы короткие поездки по России — Санкт-Петербург, Москва, города Золотого кольца, Калининград, Кавказские Минеральные Воды, а также направления ближнего зарубежья — Абхазия, Белоруссия, Армения и Узбекистан», — рассказали в пресс-службе Fun&Sun.
По данным Anex, на первые майские праздники наиболее выгодный отдых можно забронировать в Московской области, а во вторые — в Татарстане. В Tez Tour отметили, что недорогие варианты отдыха можно найти в Сочи, Калининграде и Дербенте, за рубежом — в Турции, Египте и Китае. «По России средний чек на майские сейчас находится в диапазоне 45 тыс. рублей на человека при двухместном размещении, что примерно сопоставимо с прошлым годом в зависимости от направления. Например, в Сочи цены практически не выросли», — уточнили в пресс-службе туроператора.
Там также подчеркнули, что по зарубежным направлениям динамика разнонаправленная. Средний чек на туры в Турцию снизился за год в среднем на 5% — до 95 тыс. рублей на человека, в Египет — на 3%, до 105 тыс. рублей, в Китай — на 5%, до 100 тыс. рублей. В то же время отдых во Вьетнаме подорожал примерно на 10% — до 105 тыс. рублей. «Важно, что речь идет именно о среднем чеке, а не о минимальной цене. Например, Мальдивы могут начинаться от 100 тыс. рублей. на человека, но средний чек по направлению ближе к 185 тыс. рублей на человека», — пояснили в Tez Tour.
Согласно аналитике Fun&Sun, средний чек по всем зарубежным пакетным турам с перелетом на майские праздники 2026 года практически не изменился по сравнению с 2025 годом и составляет около 110 тыс. рублей на человека, средний чек тура по России составляет 59 тыс. рублей. Например, траты россиян на путешествия в Сочи с перелетом снизились за год на 6%, до 54 тыс. рублей, без перелета — выросли на 20%, до 28 тыс. рублей. Средний чек на тур в Анапу без перелета снизился на 18%, до 15 тыс. рублей, в Геленджик — на 22%, до 25 тыс. рублей, в Кавминводы — на 14%, до 91 тыс. рублей.