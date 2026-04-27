В России зарегистрировали товарный знак логотипа марки автомобиля Jaguar

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Британская автомобильная компания Jaguar Land Rover зарегистрировала в РФ товарный знак логотипа марки авто Jaguar, выяснил корреспондент ТАСС.
Заявка на регистрацию была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 14 марта 2025 года из Великобритании. Товарный знак регистрируются по 16 классам международной классификации товаров и услуг — масла для авто, машины и инструменты для них, рекламные услуги, страхование, техническое обслуживание.
Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС сообщал, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя.