Жмут сильнее: Запад давит на банки Турции — риск санкций для России растет

РИА Новости сообщает, что западные страны усилили давление на турецкие банки, работающие с Россией, предупреждая о возможных последствиях.
Финансовые регуляторы и зарубежные партнеры требуют от банков Турции жестче контролировать операции, связанные с российскими клиентами. Речь идет как о проверках транзакций, так и о неформальных сигналах, вынуждающих кредитные организации действовать осторожнее.
По данным источника, давление сопровождается предупреждениями о рисках вторичных санкций. В таких условиях банки вынуждены усиливать внутренние процедуры и ограничивать отдельные операции.
Ранее отмечалось, что трудности с расчетами между Анкарой и Москвой не затронули российских туристов. При этом возможные шаги Евросоюза в 2026 году остаются неопределенными, прогнозы не даются.
В посольстве России в Турции указывали, что санкции осложняют финансовое взаимодействие двух стран. Москва и Анкара продолжают контактировать для поиска решений.
Источник в органах власти Турции сообщил, что государственные банки не получали отдельных указаний от центрального банка страны по урегулированию ситуации. При этом расчеты по государственным проектам продолжаются.
На прошлой неделе Евросовет утвердил новый пакет ограничений против Москвы. Под ограничения попали банковский сектор, операции с криптовалютами и связанные компании. Меры также затрагивают импорт металлов, химической продукции и критически важных минералов на сумму свыше 570 миллионов евро, а также экспорт товаров более чем на 360 миллионов.
В МИД России заявили о подготовке ответа после анализа новых мер. Там подчеркнули, что предыдущие ограничения не дали результата. Официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала планы по дальнейшему расширению санкций.
