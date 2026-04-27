«Авито Услуги» запустили раздел для коммерческого строительства

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. На платформе «Авито» появился раздел с предложениями по строительству для бизнеса, включая возведение объектов «под ключ», сообщила ТАСС пресс-служба компании «Авито Услуги».
В новом разделе «Коммерческое строительство» можно найти подрядчиков для строительства не только производственных, складских, торговых и офисных объектов, а также для создания инфраструктуры сферы услуг и социальной недвижимости. Структура объявлений позволит учесть ключевые параметры — готовность работать с юридическими лицами и участвовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
В пресс-службе отметили, что запуск нового раздела связан с изменениями тенденций на рынке. Например, благодаря росту электронной коммерции отрасль нуждается и в расширении физической сети, поэтому сформировался устойчивый спрос на отделку помещений для пунктов выдачи заказов, так и на возведение распределительных центров.
«За последние полгода спрос в категории “Ремонт коммерческих помещений” вырос в пять раз. При этом компании используют разные модели работы — от проектов “под ключ” до привлечения специалистов с узкой экспертизой. Мы видим это по структуре спроса и учитываем при развитии категорий, чтобы бизнесу было проще находить подрядчиков под задачи разного масштаба», — отметила руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.